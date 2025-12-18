Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) - Frontalkollision: Zwei Schwerverletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden (18.12.2025)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 5531 gekommen. Eine 49-jährige Frau war mit ihrem Mercedes von Schramberg-Sulgen in Richtung Aichhalden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden VW eines 84-Jährigen kam.

Der Fahrer des VW erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Wagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Durch den Unfall war die Kreisstraße in beide Richtungen blockiert. Die Polizei sperrte die Straße zwischen Schramberg-Sulgen und Aichhalden und richtete in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Schramberg eine örtliche Umleitung ein. Die Sperrung der K 5531 wurde gegen 15:45 Uhr aufgehoben.

