Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach
Lkr. Konstanz) - Fahrlässiger Einsatz von Tierabwehrspray im Berufsschulzentrum (17.12.2025)

Stockach (ots)

Am Mittwochmittag ist es zu einem fahrlässigen Einsatz eines Tierabwehrsprays im Berufsschulzentrum in Stockach gekommen, bei dem mehrere Person Reizungen erlitten haben.

Ein Schüler führte das Spray zu Eigenschutzgründen mit sich und bewahrte es in seiner Jackentasche auf. Während einer Unterrichtsstunde begann er an der Schutzkappe des Sprays zu spielen, wodurch dieses unabsichtlich ausgelöst wurde. Da das Sprühloch aus der Tasche herausragte, wurde das Spray in Richtung seines Nebensitzers gesprüht, der dadurch Reizungen der Atemwege und der Augen erlitt.

Durch die ausgelöste Reizung wurden insgesamt 24 Schüler sowie eine Lehrerin betroffen. Fünf Schüler mussten zur weiteren Behandlung, beziehungsweise Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden, während alle anderen nach einer medizinischen Begutachtung vor Ort selbstständig nach Hause gehen konnten.

Neben der Polizei waren mehrere Rettungskräfte vor Ort, um die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

