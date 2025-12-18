Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 70-jähriger Autofahrer nimmt E-Scooter die Vorfahrt: 15-Jähriger leicht verletzt (18.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter hat sich am Donnerstagmittag ein 15-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 70-jähriger Mann war gegen 12:45 Uhr mit seinem Mercedes in der Semmelsweisstraße in Richtung Neuhauser Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Sauerbruchstraße missachtete er die Vorfahrt eines 15-jährigen E-Scooter-Fahrers. Der Jugendliche kollidierte mit der Motorhaube des Autos und stürzte auf die Fahrbahn.

Durch den Verkehrsunfall zog sich der 15-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung für etwa 50 Minuten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell