Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Öffentlichkeitsfahndung erledigt - 20-jähriger Mann aus dem ZfP Reichenau in Italien festgenommen (18.12.2025)

Konstanz (ots)

Der 20-jährige Mann, der am 29.11.2025 aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau geflohen war, konnte durch die Polizei in Italien festgenommen werden. Ein Auslieferungsverfahren wird angestrebt.

Die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung vom 30.11.2025 ist somit gegenstandslos. Der Link zum Fahndungsportal wurde gelöscht. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden.

Ursprungsmeldung vom 30.11.2025:

POL-KN: Öffentlichkeitsfahndung - Mann verlässt unerlaubt Psychiatrie (29.11.2025)

Am Samstagnachmittag ist es einem 20 Jahre alten Mann gelungen aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau zu fliehen. Gegen 14 Uhr flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Absuche des Zentrums und eine eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesuchte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und bei Kontakt in aggressiver Weise gegenüber dritten Personen auftritt.

- Von einem Herantreten an die Person ist abzusehen -

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: - 187 cm groß - schlanke Statur - dünner Oberlippenbart - kurze schwarz lockige Haare - Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine schwarze Weste, eine schwarze Hose, einen grünen Pullover, blaue Schuhe und eine schwarze Mütze

Ein Bild des 20-Jährigen ist unter folgendem Link im Internet veröffentlicht. https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fahndung-nach-fluechtigem-straftaeter-2/

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise über den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen der Polizeinotruf (110), die Kriminalpolizei Rottweil, unter der Telefonnummer 07731 888-333 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell