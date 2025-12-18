Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Bedrohung von Passanten (16.12.2025)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Gegen 15:30 Uhr hat ein 53-Jähriger am Dienstag einige Passanten in Königsfeld in Angst und Schrecken versetzt. Der Mann bedrohte in der Nähe des Zinzendorfplatzes mit einer Machete mehrere Passanten. Dabei griff er sie nicht an. Die hinzugerufene Polizei konnte ihn ganz in der Nähe an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Machete hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Die Einsatzkräfte konnten ihn überwältigen, festnehmen und anschließend in Gewahrsam nehmen. Sein psychischer Ausnahmezustand machte die Einlieferung in eine entsprechende Einrichtung notwendig. Bei dem Einsatz verletzte sich niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell