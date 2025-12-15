Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Fahrzeuge beschädigt, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (14.12.) auf dem Parkplatz an der Straße Am Sportplatz zwei Fahrzeuge beschädigt.

An einem VW Golf schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrerseite des Fahrzeugs ein. Dabei lösten sie um 19.18 Uhr einen Alarm aus. Der Innenraum des Fahrzeugs wurde nach ersten Erkenntnissen nicht durchsucht.

An einem ebenfalls auf dem Parkplatz stehenden Opel Astra wurde vermutlich im selben Zeitraum auch die Seitenscheibe eingeschlagen. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie melden sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

