Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (12.12.), 16.00 Uhr und Samstag (14.12.), 07.00 Uhr sind Unbekannte in einen Opel Combo eingestiegen.

Die Täter zerstörten eine Scheibe des Fahrzeugs, das an der Ubostraße in Höhe der Hausnummer 41 abgestellt war. Aus dem Wagen entwendeten sie eine Schlagbohrmaschine, einen Akkuschrauber und einen Trennschleifer. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell