POL-ST: Rheine, Neue Trainingsörtlichkeit für die Polizei

Die Fortbildungsstelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt nutzt seit Ende Oktober 2025 Räumlichkeiten der ehemaligen Südeschschule in Rheine-Eschendorf an der Elter Straße zu Trainingszwecken.

Nach dem Leerstand der Schule wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Rheine eine Umwidmung der Nutzung für die Räumlichkeiten erzielt. Dort bietet sich für die Polizistinnen und Polizisten im Kreis Steinfurt jetzt eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten an, die ausschließlich als Fortbildungsmaßnahmen laufen.

In der Schule wurden dafür neben zwei Seminarräumen weitere Räumlichkeiten ausgestattet, unter anderem drei Tatortwohnungen. Diese sind mit einfachem Mobiliar und Dekorationsartikeln bestückt, um ein realitätsnahes Training für die Beamten zu gewährleisten. Die polizeilichen Einsatzmittel sind vor Ort nicht vorhanden, diese werden von den Polizistinnen und Polizisten zu den jeweiligen Fortbildungen persönlich mitgebracht.

Die Kreispolizei wird in der ehemaligen Südeschschule voraussichtlich bis zum Sommer 2027 trainieren. Dann soll das regionale Trainingszentrum für die Polizei im Münsterland in Nottuln fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten dazu laufen aktuell.

