Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Wohnhaus

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag (11.12.) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus an der Straße Zum Hagen verschafft.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und eine Uhr. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

