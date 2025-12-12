PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autofahrer schwer verletzt, Pkw prallt gegen einen Baum

Greven (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Freitagmorgen (12.12.) auf der Hüttruper Straße gekommen.

Ein 57-jähriger Grevener fuhr mit einem Renault Trafic in Fahrtrichtung Greven. Nach ersten Ermittlungen kam der Mann gegen 00.51 Uhr mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in den angrenzenden Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum.

Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hüttruper Straße war in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 21.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt

