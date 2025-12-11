PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer und Auto stoßen zusammen, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am vergangenen Donnerstag (04.12.) ist es gegen 16.00 Uhr auf der Alstedder Straße, Zufahrt Hof Löbke, zu einer Kollision zwischen einem weißen Kleinwagen und einem Pedelec-Fahrer gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen ist eine unbekannte Frau mit ihrem weißen Auto, vermutlich ein Opel, aus der Zufahrt Alstedder Straße 148 auf den Radweg gefahren. Auf diesem fuhr zeitgleich ein 37-jähriger Ibbenbürener mit seinem Pedelec in Richtung Ibbenbüren. Es kam zur Kollision. Der Ibbenbürener verletzte sich dabei leicht.

Die Fahrerin des weißen PKW ist ausgestiegen, kam jedoch nicht ihrer Pflicht nach, ihre Personalien anzugeben. Die Fahrerin des weißen Autos ist geschätzt etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, sehr schlank und hat schulterlange dunkelbraune Haare. In der Unterlippe trug sie ein Piercing. Ein unbeteiligter Radfahrer ist ebenfalls an der Unfallstelle gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin, der unbeteiligte Radfahrer und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

