Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Firmentransporter aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (09.12.), 17.30 Uhr und Mittwoch (10.12.), 07.30 Uhr über die Seitenscheibe eines Firmentransporters gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeug verschafft.

Der Transporter war an der Birkenallee in Püsselbüren in Höhe der Straße Hasenkamp abgestellt. Nach bisherigen Kenntnissen machten die Täter keine Beute.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell