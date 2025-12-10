PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Firmentransporter aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (09.12.), 17.30 Uhr und Mittwoch (10.12.), 07.30 Uhr über die Seitenscheibe eines Firmentransporters gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeug verschafft.

Der Transporter war an der Birkenallee in Püsselbüren in Höhe der Straße Hasenkamp abgestellt. Nach bisherigen Kenntnissen machten die Täter keine Beute.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:14

    POL-ST: Greven, Autos aufgebrochen

    Greven (ots) - In Greven sind in der Nacht zu Dienstag (09.12.) zwei Autos aufgebrochen worden. An der Straße Grotenkamp, nahe der Straße Zum Sternenbusch, schlugen Unbekannte zwischen 20.00 Uhr am Montagabend (08.12.) und 08.45 Uhr am nächsten Morgen die Scheibe eines schwarzen VW Golf auf der Fahrerseite ein. Das Auto wurde durchsucht. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. An der Straße Im Deipen Brook, nahe der Grimmstraße, wurde zwischen 19.30 ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:09

    POL-ST: Lengerich, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

    Lengerich (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec ist es am Dienstag (09.12.) gegen 15.50 Uhr an der Wielandstraße gekommen. Eine 46-jährige Lengericherin fuhr nach ersten Ermittlungen mit ihrem VW Golf von einem Supermarktparkplatz und wollte von dort nach links auf die Wielandstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 87-jährige Frau aus Lengerich mit einem Pedelec auf der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:06

    POL-ST: Hörstel, schwerer Verkehrsunfall, 14-jährige Fußgängerin schwer verletzt

    Hörstel (ots) - Am Dienstag (09.12.) ist es im Kreuzungsbereich Sünte-Rendel-Straße/Emsdettener Straße/Heinrich-Niemeyer-Straße/Bevergerner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren fuhr nach ersten Ermittlungen gegen 19.20 Uhr auf der Sünte-Rendel-Straße in Richtung Emsdettener Straße. Im Kreuzungsbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren