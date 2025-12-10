PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autos aufgebrochen

Greven (ots)

In Greven sind in der Nacht zu Dienstag (09.12.) zwei Autos aufgebrochen worden.

An der Straße Grotenkamp, nahe der Straße Zum Sternenbusch, schlugen Unbekannte zwischen 20.00 Uhr am Montagabend (08.12.) und 08.45 Uhr am nächsten Morgen die Scheibe eines schwarzen VW Golf auf der Fahrerseite ein. Das Auto wurde durchsucht. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

An der Straße Im Deipen Brook, nahe der Grimmstraße, wurde zwischen 19.30 Uhr am Montag und kurz nach 08.00 Uhr am Dienstag die Scheibe der Beifahrertür eines blauen Dacia Duster eingeschlagen. Die unbekannten Täter entwendeten eine Geldbörse.

Die Polizei ermittelt zu diesen Fällen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Greven entgegen: Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

