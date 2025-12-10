PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Lengerich (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec ist es am Dienstag (09.12.) gegen 15.50 Uhr an der Wielandstraße gekommen.

Eine 46-jährige Lengericherin fuhr nach ersten Ermittlungen mit ihrem VW Golf von einem Supermarktparkplatz und wollte von dort nach links auf die Wielandstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 87-jährige Frau aus Lengerich mit einem Pedelec auf der Wielandstraße - aus Richtung Bodelschwinghstraße kommend. Sie fuhr auf dem linken Gehweg und wollte von dort über die Wielandstraße auf den Parkplatz des Supermarkts fahren. Dabei kam es zur Kollision.

Die 87-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1300 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

