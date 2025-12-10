Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Camper gestohlen

Tecklenburg (ots)

An der Straße Marcker Esch haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (08.12.), 19.00 Uhr und Dienstag (09.12.), 08.30 Uhr einen Camper gestohlen.

Der rote Camper, ein Citroen Jumper, wurde vom Geschädigten am Montagabend vor dem Wohnhaus abgestellt. Am nächsten Morgen war er nicht mehr da. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Das Kennzeichen lautet ST-DR 3456. Der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Es wird ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell