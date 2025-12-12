Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand in Mehrfamilienhaus, keine Personen verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12.12.) wurde die Polizei gegen 03.15 Uhr über den Brand eines Wohnhauses an der Raheneschstraße informiert.

Als die Beamten am Brandort eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an dem dreistöckigen Wohnhaus begonnen, das sich teilweise im Umbau befindet. Nach ersten Ermittlungen ist das Feuer im Dachbereich ausgebrochen.

Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Es wurde niemand verletzt. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell