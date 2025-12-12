Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Kontrollen auf der B54 - Jahresbilanz, knapp 650 Maßnahmen der Polizei

Kreis Steinfurt (ots)

Mit 19 Schwerpunktkontrollen hat die Kreispolizeibehörde Steinfurt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit auf der am stärksten befahrenen Straße im Kreisgebiet gelegt - die B54.

Die Bilanz: Insgesamt fertigten die Beamten bei den Kontrollen sieben Strafanzeigen, die meisten wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In 611 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, dies weil 124 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren und 482 Fahrer gegen das Überholverbot verstoßen haben. Darüber hinaus sind 30 Verwarngelder wegen geringfügiger Verstöße verhängt worden.

Gefahrensituationen reduzieren, Unfälle verhindern

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Überholmanövern kurz vor Ende der Zweispurigkeit im Überholverbot oder sogar auf Fahrbahnabschnitten der B54, die in eine Fahrtrichtung einspurig sind, kommt es immer wieder zu Gefahrensituationen oder sogar zu schweren Unfällen. Ziel der polizeilichen Kontrollen ist es, Unfälle zu reduzieren und auf ein verkehrskonformes Verhalten hinzuwirken.

Am "Tag der 0 Verkehrstoten", am Donnerstag, den 18. September, war ein Autofahrer - trotz Abzugs der Toleranz - fast 60 km/h zu schnell unterwegs. Die Folge: Ein Fahrverbot, ein Bußgeldverfahren und Punkte in Flensburg. Gleiches gilt für einen Autofahrer, der bei einer Kontrolle im Frühjahr mit 163 km/h auf dem Tacho gemessen wurde. Zu einem äußerst gefährlichen Manöver für alle Verkehrsteilnehmer kam es bei einer Kontrolle im September. Hier wendete ein Autofahrer beim Anblick der Kollegen mitten auf der B54.

Weitere Kontrollen im kommenden Jahr

Neben Verstößen, die zu den Hauptunfallursachen gehörten, wie beispielsweise die Ablenkung am Steuer durch Handynutzung oder das Fahren unter Drogeneinfluss, stellten die Beamten über das Jahr zahlreiche weitere Verstöße fest: unzureichende Beleuchtung, falsche Landungssicherungen, überladene Fahrzeuge, nicht angeschnallte Personen, abgelaufene TÜV-Plaketten oder unzulässige technische Veränderungen.

Die Polizei Steinfurt wird die Schwerpunktkontrollen auf der B54 im kommenden Jahr fortführen. Auch darüber hinaus müssen Autofahrer stets mit unangekündigten Verkehrskontrollen rechnen.

Deshalb der Appell der Polizei Steinfurt: Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln und tragen Sie so zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell