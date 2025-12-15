POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall auf der B54
Ochtrup (ots)
Auf der B54 ist es am Montagmorgen (15.12.) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos gekommen. Die Bundesstraße 54 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Metelen und DOC in beide Richtungen voll gesperrt.
Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Aus aktuellem Anlass weist die Polizei nochmal daraufhin, dass unter keinen Umständen auf der Bundesstraße gewendet werden darf. Um- und Ableitungen sind eingerichtet.
Wir berichten nach.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell