Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise (15.12.2025)

Singen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Malvenweg gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge stellte der Täter zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr eine Leiter an den Balkon des Mehrfamilienhauses, um so in die Wohnung zu gelangen. Dort hebelte er die Balkontür auf und drang in die Wohnung ein.

Mit roher Gewalt öffnete der Unbekannte anschließend die Wohnungstür und nahm die benutzte Leiter wieder mit.

Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern derzeit noch an.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum eine Person mit einer Leiter gesehen haben oder möglicherweise beobachtet haben, wie jemand über einen Balkon in eine Wohnung eingestiegen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell