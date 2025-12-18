Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) - Körperverletzung auf dem Nachhauseweg - Polizei sucht Zeugen (18.12.2025)

Singen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Hauptstraße ein Mann auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten angegriffen worden.

Gegen 00:15 Uhr sprachen zwei Unbekannte zunächst einen 47-jähriger Mann auf Höhe der Hausnummer 40 an. In der Folge kam es zu einem Streit, bei dem einer der Unbekannten dem 47-Jährigen unvermittelt ins Gesicht schlug. Der Schlag führte dazu, dass der Mann kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Er wurde zunächst vor Ort medizinisch behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

- Der Angreifer trug eine dunkle Jacke, schwarze Hose und hatte schulterlange schwarze Haare. Er wird auf etwa 1,70 m geschätzt. - Die zweite unbekannte Person trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose. Seine Haare waren blond und kurz. Auch er wird auf etwa 1,70 m geschätzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den beiden Personen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell