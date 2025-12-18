PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch am Steinkirchring (15.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Diebe haben am Montag, im Laufe des Nachmittags, in ein Wohnhaus an der Straße "Steinkirchring" eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich durch ein gekipptes Fenster Zugang ins Gebäude. Das Fenster konnte vermutlich durch wenig Kraftaufwand aufgedrückt werden. Sie durchsuchten innerhalb mehrere Räume. Informationen, ob die Einbrecher Gegenstände entwendeten, liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei in Villingen erbittet Hinweise zu dem Vorgang (07721 / 6010).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren