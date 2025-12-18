POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch am Steinkirchring (15.12.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Diebe haben am Montag, im Laufe des Nachmittags, in ein Wohnhaus an der Straße "Steinkirchring" eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich durch ein gekipptes Fenster Zugang ins Gebäude. Das Fenster konnte vermutlich durch wenig Kraftaufwand aufgedrückt werden. Sie durchsuchten innerhalb mehrere Räume. Informationen, ob die Einbrecher Gegenstände entwendeten, liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei in Villingen erbittet Hinweise zu dem Vorgang (07721 / 6010).
