Lkr. Freudenstadt) - Auffahrunfall mit 45.000 Euro Sachschaden: Mehrstündige Sperrung der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart (17.12.2025)

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 hat am Mittwochnachmittag zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb am Neckar zu einer mehrstündigen Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart geführt.

Ein 28-jähriger Mann war gegen 16:45 Uhr mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der Fahrer wechselte auf die linke Spur und übersah hierbei vermutlich einen nachfolgenden Seat eines 22-Jährigen. Der Seat fuhr in der Folge mit hoher Geschwindigkeit auf den VW auf, sodass dieser auf den Seitenstreifen schleuderte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Seat prallte in die Mittelleitplanke und blockierte den linken Fahrstreifen.

Die beiden Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall vermutlich nicht verletzt. Rettungswagen brachten sie dennoch vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 18:30 Uhr konnte die Unfallstelle teilweise geräumt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 19:20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Durch die Sperrung der Autobahn bildete sich ein Rückstau von etwa 6 km Länge.

