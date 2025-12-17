Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Arbeitsunfall in einem Steinbruch: 57-jähriger Baggerfahrer schwer verletzt (17.12.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Bagger in einem Steinbruch ist am Mittwochmorgen ein 57-jähriger Mann in Dürrenmettstetten schwer verletzt worden.

Gegen 09:30 Uhr war der Baggerfahrer mit Verladearbeiten von gesprengtem Geröll beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache lösten sich hierbei größere Felsbrocken aus der Kalksteinwand oberhalb des Baggers und stürzten auf das Führerhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Sulz am Neckar musste den in seiner Baumaschine eingeklemmten Arbeiter befreien. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 57-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Der Polizeiposten Sulz am Neckar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

