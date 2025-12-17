Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall (16.12.2025)

Tuningen - B 523 (ots)

An der Einmündung der Landesstraße 429 und Bundesstraße 523 hat sich am Dienstag, gegen 7:15 Uhr, ein Unfall ereignet. Weil ein 71-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines aus Richtung Schura kommenden 27-Jährigen in einem VW missachtete kam es auf der Einmündung zu einem Unfall. Durch den Aufprall der beiden Wagen verletzte sich der junge Mann leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro und sorgte für zwei Aufträge für Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell