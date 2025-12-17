Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Mühlhausen-Ehingen und Duchtlingen - Fiat überschlägt sich mehrfach (15.12.2025)

Hilzingen (ots)

Bereits am Montagvormittag hat sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Mühlhausen-Ehingen und Duchtlingen ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Kurz nach 10 Uhr waren ein 65-jähriger Ford Ranger-Fahrer und ein 24-Jähriger mit einem Fiat Punto in entgegengesetzter Richtung auf dem Verbindungsweg unterwegs. Im Bereich einer unübersichtlichen Kuppe kamen sich die beiden Autos bei nebliger Sicht entgegen. In der Folge wich der Fiat-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen aus, übersteuerte, querte die Fahrbahn und überschlug sich schließlich an einem kleinen Hang mehrfach. Dabei zog sich der 24-Jährige Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Beide Fahrer machten sich gegenseitig für den Unfall verantwortlich, der eine sei zu schnell, der andere zu weit mittig unterwegs gewesen.

Zeugenangaben zum Unfallhergang nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell