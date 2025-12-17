Polizeipräsidium Konstanz

Rottweil, B 27

Lkr. Rottweil) VW überfährt Kreisverkehr und kollidiert mit Leitplanke: 35.000 Euro Sachschaden (16.12.2025)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am späten Dienstagabend auf der Bundesstraße 27 ereignet.

Ein VW befuhr gegen 23:30 Uhr die B 27 von Deißlingen kommend in Richtung Rottweil. Am Kreisverkehr der Auffahrt zur B 14 fuhr das Auto vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst über eine vorgelagerte Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf überfuhr der Wagen den Kreisverkehr und schleuderte auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine Leitplanke. Dort kam der total beschädigte VW schließlich zum Stehen.

Die Polizei konnte an der Unfallstelle den 28-jährigen mutmaßlichen Fahrer sowie dessen 30-jährigen vermutlichen Beifahrer antreffen. Beide Personen waren unverletzt. Beim 28-Jährigen stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für einen Alkoholeinfluss fest. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der Mann jedoch ab. Die Beamten nahmen ihn daher zur Blutentnahme mit.

Der VW war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeughalter kümmerte sich um die Beseitigung seines demolierten Autos. Die Freiwillige Feuerwehr Rottweil befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen zur Klärung der Fahrereigenschaft aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell