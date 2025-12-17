Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) Hühnerstall abgebrannt: Einsatz der Feuerwehr und Polizei (16.12.2025)

Fluorn-Winzeln (ots)

Der Brand eines kleineren Hühnerstalls hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Aus bislang unbekannter Ursache ist gegen 20:45 Uhr im Stall eines Hühnergeheges im Zwerenweg ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln konnte den Hühnerstall schnell ablöschen. Für zwei Hühner kam die Hilfe jedoch zu spät, sie verendeten in den Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Oberndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell