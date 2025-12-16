Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Küchenbrand in Bar (15.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagmorgen hat sich, gegen 3:30 Uhr, an der Alleenstraße ein Küchenbrand in einer Bar ereignet. Ein Anwohner meldete Flammen, welche aus einem Fenster schlugen. Das Feuer breitet sich von der Küche aus, ließ die eigentliche Gaststätte jedoch glücklicherweise annähernd unberührt. Die Rauchentwicklung, wie auch die nötigen Löscharbeiten zogen aber hier einen Schaden nach sich. Die Beschädigung im Bereich der Küche wies einen größeren Umfang auf. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Zur Sicherheit evakuierte die Feuerwehr einige Anwohner, die bald nach den Löschmaßnahmen wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten. Die Ursache des Brandes, der einen Schaden im Hohen fünfstelligen Bereich verursachte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu sucht die Polizei in Schwenningen Zeugen, mit der Bitte, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 07720 / 85000 mitzuteilen.

