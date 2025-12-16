Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versammlung im Herosé-Park - Unbekannte fordern öffentlich zu Straftaten gegen Polizeibeamte auf - Polizei sucht Zeugen (13.12.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Samstagnachmittag im Rahmen der Versammlung "Palantir-Nutzung in Baden-Württemberg" im Herosé-Park ereignet hat. Neben einer Vielzahl von Sprechparolen riefen unbekannte Täter außerdem dazu auf, "Bullen auf die Fresse hauen".

Ein derartiges Verhalten erfüllt den Straftatbestand des §111 StGB - Öffentliche Aufforderung zu Straftaten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell