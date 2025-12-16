Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Unfallflucht an der Einmündung "Zum Aurain" auf die B313 - Polizei sucht Zeugen (15.12.2025)

Stockach, B313 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen auf der Einmündung der Straße "Zum Aurain" auf die Bundesstraße 313 ereignet hat. Gegen 07.30 Uhr bog ein Unbekannter mit einem Lastwagen vom Industriegebiet kommend nach rechts auf die B313 in Richtung Espasingen ab. Dabei fuhr er so knapp vor einem von Stockach kommenden unbekannten Autofahrer auf die Bundesstraße ein, dass dieser einen Zusammenstoß mit dem Laster nur noch durch Ausweichen nach links verhindern konnte, infolgedessen jedoch einen auf der Abbiegespur zum Industriegebiet haltenden BMW eines 59-Jährigen touchierte. Ohne sich anschließend um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhren sowohl der unbekannte Auto- als auch der Lastwagenfahrer einfach weiter. Die Höhe des durch die Kollision an dem BMW entstandenen Schadens dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell