POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt 15-Jährige - Polizei such Zeugen (12.12.2025)
Singen (ots)
Ein Unbekannter hat am Freitagmittag am Bahnhofsvorplatz eine Jugendliche belästigt. Gegen 13.30 Uhr sprach der Unbekannte die 15-Jährige anzüglich an und bedrängte sie, woraufhin das Mädchen flüchtete.
Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, ungefähr 60-70 Jahre alt, graue/weiße ungepflegte schulterlange Haare. Bekleidet war er mit einer beige/orangenen Jacke und einer Mütze.
Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell