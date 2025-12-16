Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt 15-Jährige - Polizei such Zeugen (12.12.2025)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag am Bahnhofsvorplatz eine Jugendliche belästigt. Gegen 13.30 Uhr sprach der Unbekannte die 15-Jährige anzüglich an und bedrängte sie, woraufhin das Mädchen flüchtete.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, ungefähr 60-70 Jahre alt, graue/weiße ungepflegte schulterlange Haare. Bekleidet war er mit einer beige/orangenen Jacke und einer Mütze.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

