Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zündet Papiercontainer an (16.12.2025)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in der Martin-Schleyer-Straße einen Papiermüllcontainer angezündet. Gegen kurz nach 3 Uhr teilte ein Anwohner die brennende Tonne beim Gebäude Nummer 5 mit. Die mit zwei Fahrzeugen und 17 Mann ausgerückten Wehrmänner und -frauen löschten das Feuer. Der Container brannte jedoch trotzdem beinahe vollständig ab. Gebäudeschaden entstand nicht.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

