Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Brand in Mehrfamilienhaus (15.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Gegen 6:30 Uhr ist am Montag in einem Mehrfamilienhaus an der Rietheimer Straße ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im mittleren Geschoss des Gebäudes ein Feuer aus, welches sich ausbreitete. Die eingetroffene Feuerwehr musste drei Personen vom Dacht und Balkon des Gebäudes retten. Durch die Rauchgase verletzten sich die drei 16, 18 und 50 Jahre alten Personen leicht. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Ein während des Einsatzes vermisster Hund konnte später wohlauf gefunden werden. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten brach das Feuer nach dem Öffnen einer Zwischendecke erneut aus. Durch die starke Rauchentwicklung wurde von Seiten der Feuerwehr die umliegende Bevölkerung gewarnt. Sowohl durch das Feuer, wie auch die intensiven Löscharbeiten blieb das Gebäude in der Folge unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Schadens dürfte im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

