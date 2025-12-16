Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Anhänger gestohlen (12.12.2025 - 14.12.2025)

Hüfingen (ots)

Eines Anhängers haben sich Diebe im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, bemächtigt. Den auf einem Betriebsgelände an der Ortsstraße abgestellten Anhänger entwendeten die Diebe und benutzen dazu vermutlich ein Auto. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Modell mit zwei Achsen und dem Kennzeichen "VS-OO 85". Bei Hinweisen zu der Tat, oder dem Verbleib des Anhängers, bittet das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, um Mitteilung.

