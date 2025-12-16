POL-KN: (Dornhan
Lkr. Rottweil) - Vorfahrt am Kreisverkehr missachtet: 64-Jährige leicht verletzt (15.12.2025)
Dornhan (ots)
Die Missachtung der Vorfahrt an einem Kreisverkehr hat am späten Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall am Ortseingang von Dornhan geführt.
Eine 34-jährige Ssangyong-Fahrerin fuhr gegen 11:30 Uhr aus Brachfeld kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 64-jährigen VW-Fahrerin, die sich bereits mit ihrem Auto im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen zog sich die 64-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.
