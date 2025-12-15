Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Räuberischer Diebstahl - 37-Jähriger entwendet Glühwein, leistet Widerstand, greift Polizisten an und landet schließlich in Gewahrsam (13.12.2025)

Konstanz (ots)

Ein Mann hat nach einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in der Bodanstraße am Samstagnachmittag Widerstand geleistet und Polizisten tätlich angegriffen. Gegen 16.45 Uhr beobachtet ein 53-jähriger Mitarbeiter der Security, wie ein 37-Jähriger ein Flasche Glühwein aus der Auslage nahm und das Geschäft anschließend verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Mann sich schließlich über den Ausgang zur Bahnhofstraße entfernen wollte, sprach ihn der 53-Jährige an und forderte die Herausgabe der Flasche. Bei dem Versuch das Diebesgut abzunehmen kam es zum Gerangel zwischen den Männern in dessen Folge der 37-Jährige den Mitarbeiter schließlich gewaltsam wegstieß. Beim Eintreffen der durch Passanten verständigten Polizei leistete der 37-Jährige Widerstand und griff die Beamten tätlich an, indem er nach ihnen trat.

Da der betrunkene Mann bereits im Vorfeld negativ aufgefallen war, nahmen ihn die Polizisten schließlich auf richterliche Anordnung in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell