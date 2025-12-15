Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Liggersdorf, Lkr. Konstanz) Unbekannter versucht in Wohnhaus einzubrechen (12.12.2025)

Hohenfels, Liggersdorf (ots)

Am Freitagabend hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Straße "Im Tann" einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr machte sich der Täter an einer Terrassentür und einer Kellertür zu schaffen, wurde dabei aber vermutlich gestört, so dass er von einer weiteren Tatausführung abließ und flüchtete.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren - für den Landkreis Konstanz unter der Tel. 07531 995-1044.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell