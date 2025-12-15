POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) 19-jährige Autofahrerin erfasst 12-Jährige am Fußgängerüberweg - Kind leicht verletzt (12.12.2025)
Tuttlingen (ots)
Bereits am Freitagmittag erfasste eine Autofahrerin ein Kind an einem Fußgängerüberweg und verletzte es leicht.
Eine 19-jährige Frau war gegen 12:15 Uhr mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe des Stadtgartens übersah die Fahrerin vermutlich ein 12-jähriges Mädchen, das den Fußgängerüberweg überquerte. Das Auto erfasste das Kind auf dem Zebrastreifen und warf es zu Boden.
Die 12-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am VW entstand nur geringer Sachschaden.
