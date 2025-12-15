PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) 19-jährige Autofahrerin erfasst 12-Jährige am Fußgängerüberweg - Kind leicht verletzt (12.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Bereits am Freitagmittag erfasste eine Autofahrerin ein Kind an einem Fußgängerüberweg und verletzte es leicht.

Eine 19-jährige Frau war gegen 12:15 Uhr mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe des Stadtgartens übersah die Fahrerin vermutlich ein 12-jähriges Mädchen, das den Fußgängerüberweg überquerte. Das Auto erfasste das Kind auf dem Zebrastreifen und warf es zu Boden.

Die 12-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am VW entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

