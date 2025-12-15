Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Leichtverletzte nach Unfall (13.12.2025)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 hat sich im Bereich Bad Dürrheims ein Auffahrunfall ereignet, bei dem sich drei Personen leichtverletzt haben. Ein 23-jähriger VW-Fahrer bemerkte den stockenden Verkehr vor sich an der Einmündung zwischen B 27 und B 33 nicht. Er stieß mit einem vor sich befindlichen BMW eines 33-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schob er den BMW noch auf einen Hyundai auf. Insgesamt verletzten sich die beiden jungen Männer, sowie eine 32-jährige Mitfahrerin im BMW leicht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus Der 48-jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Der VW und der BMW mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell