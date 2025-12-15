Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fenster an Seniorenwohnanlage eingeworfen (13.12.2025)

Singen (ots)

Am Samstag haben Unbekannte eine Sachbeschädigung an einer Seniorenwohnanlage in der Schlachthausstraße begangen. Im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 19.20 Uhr warfen sie ein Fenster des Büros der AWO Seniorenwohnanlage Musikinsel mit einem unbekannten Gegenstand ein und beschädigten dabei die äußere der doppelverglasten Scheiben. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

