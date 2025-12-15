Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin wendet vor Kontrollstelle (13.12.2025)

Radolfzell (ots)

Beamte des Polizeireviers Radolfzell haben in der Nacht auf Samstag auf der Zeppelinstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Kurz vor 2 Uhr fuhr eine 44-Jährige mit einem Opel Corsa auf die stationäre Kontrollstelle an der Zeppelinbrücke zu. Dabei zog sie die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, als sie kurz vorher wendete, um sich einer Überprüfung zu entziehen, was jedoch nicht gelang. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest bei der Frau schließlich einen Wert von über 1,2 Promille, woraufhin sie neben Führerschein und Autoschlüsseln auch eine Blutprobe abgeben musste.

