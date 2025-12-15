PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen
Schwarzwald Baar Kreis) Brennender Kleidercontainer (14.12.2025)

Bräunlingen (ots)

An der Habsburgerstraße hat am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ein Kleidercontainer gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache heraus geriet der Container in Brand. Ein vorbeifahrender Autofahrer versuchte noch mit einem Feuerlöscher das Feuer einzudämmen, was ihm jedoch misslang. Die Feuerwehr brach das Behältnis auf und löschte. Die Höhe des Schadens ist noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise auf den Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

