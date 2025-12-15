Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der Dammgasse - 22-Jähriger belästigt junge Frauen (13.12.2025)

Konstanz (ots)

Nachdem ein Mann in der Dammgasse in der Nacht auf Samstag zwei Frauen belästigt hat, ist es infolgedessen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 2 Uhr hielten sich zwei junge Frau im Alter von 26 und 29 Jahre vor einem Schnellrestaurant am Bahnhofplatz auf. Dort belästigte sie ein 22-Jähriger, der ihnen schließlich folgte, als die Frauen zu Fuß in Richtung Dammgasse davonliefen. Da der junge Mann nicht von ihnen abließ, kam es zum Gerangel zwischen dem 22-Jährigen und der 29-Jährigen, bei dem ein 24 Jahre alter Bekannter der Frau zur Hilfe eilte. Dabei erlitten sowohl die 29-Jährige als auch der 24-Jährige leichte Verletzungen.

