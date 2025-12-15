Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Immendingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei stellt drei Trunkenheitsfahrten fest - zwei Führerscheine beschlagnahmt, ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis (13./14.12.2025)

Tuttlingen, Immendingen (ots)

Am Wochenende hat die Polizei in Tuttlingen drei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und zwei Führerscheine beschlagnahmt. Ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Am Samstagmorgen hielten die Polizisten gegen 02:30 Uhr zunächst einen 33-jährigen VW-Fahrer in der Schwarzwaldstraße in Immendingen an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei stellten sie beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,6 Promille den Verdacht der Polizisten. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, zogen Polizeibeamte dann einen 43-jährigen Mann aus dem Verkehr. Er war mit seinem Auto auf der Kreisstraße 5945 in Richtung Tuttlingen unterwegs, wo die Polizisten ihn stoppten und schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung feststellten. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,8 Promille den Verdacht. Der 43-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein hatte er bereits bei einer Trunkenheitsfahrt im April abgeben müssen und war daher nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, unterzog die Polizei schließlich einen 40-jährigen Peugeot-Fahrer in der Katharinenstraße in Tuttlingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab mit 1,4 Promille ebenfalls einen deutlich zu hohen Wert. Die Polizeibeamten nahmen den Fahrer zu einer ärztlichen Blutentnahme mit und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Alle drei Fahrer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell