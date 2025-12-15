Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigt geparkten grauen Renault und flüchtet - 5.000 Euro Sachschaden; Polizei bittet um Hinweise (14.12.2025)

Talheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Kirchbrunnen". Im Zeitraum von Samstag, 20:45 Uhr, bis Sonntag, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Einparken einen abgestellten grauen Renault an der kompletten rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 93180 entgegen.

