Lkr. Rottweil) Taxi fährt auf Taxi auf - drei Leichtverletzte (12.12.2025)

Schramberg

Bereits am Freitagmittag hat sich auf der Landesstraße 419 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Taxis ereignet. Ein 52-jähriger Taxifahrer war gegen 12:15 Uhr mit seinem Mercedes von Sulgen in Richtung Heiligenbronn unterwegs. Hierbei übersah er vermutlich, dass ein vorausfahrender 57-jähriger Taxifahrer mit seinem VW verkehrsbedingt anhielt. In der Folge kam es zum Auffahrunfall der beiden Autos.

In beiden Taxis wurden Menschen mit Beeinträchtigungen transportiert. Drei der Insassen zogen sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

