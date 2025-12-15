Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannter Mercedes-Fahrer streift geparkten Cupra und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (14.12.2025)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend auf dem Friedrichsplatz. Ein 34-jähriger Mann war gegen 18:45 Uhr gerade dabei, sein Kleinkind in den Kindersitz zu setzen, als ein bislang unbekannter Mercedes gegen die geöffnete Tür des Cupra fuhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer der silbernen A-Klasse davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell