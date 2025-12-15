Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 424

Lkr. Rottweil) Betrunkener 46-Jähriger verursacht Verkehrsunfall - eine Leichtverletzte und etwa 16.000 Euro Sachschaden (12.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend auf der Landstraße 424. Ein 46-jähriger Mann war gegen 22:45 Uhr mit seinem Opel in Fahrtrichtung Altoberndorf unterwegs. Auf Höhe der Schubertstraße beabsichtigte ein vorausfahrender 21-jähriger Audi-Fahrer zu wenden. Dies erkannte der Opel-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf.

Die 28-jährige Beifahrerin im Opel zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Die Polizisten konnten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim 46-Jährigen feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,8 Promille die Wahrnehmung der Beamten. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

