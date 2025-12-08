Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberthal

St. Wendel (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Oberthal. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem Heck eines geparkten Ford Maverick. Laut Zeugenangaben sei der Fahrer nach der Kollision vor Ort kurz ausgestiegen, aber dann im Anschluss wieder eingestiegen und in Richtung Selbach geflüchtet. Er hinterließ ein größeres Trümmerfeld. Der beschädigte Pkw musste durch einen Abschleppdienst vor Ort entfernt werden. Bei dem flüchtigen Fahrer eines silberfarbenen Kombi soll es sich um einen Mann im Alter um die 20 Jahre gehandelt haben, Größe ca. 170-180cm gehandelt haben. Er habe einen hellen Kapuzenpullover getragen.

Hinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0

