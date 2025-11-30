PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Eisweiler in der Straße Herrenwald

Eisweiler (ots)

Am Samstag meldete eine Verkehrsteilnehmerin, dass ihr geparkter Pkw womöglich von einem anderen Fahrzeugführer beschädigt wurde und dieser die Unfallörtlichkeit verlassen hat, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Ford Fiesta zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr an der Fahrbahn der Straße Herrenwald geparkt und musste bei der Rückkehr zu dem Pkw die Beschädigungen feststellen. Die eingesetzten Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Bei derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren, den Außenspiegel des Pkw der Geschädigten beschädigt hat und dann einfach weggefahren ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

